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Фийон Майе: совершенно не ожидал, что завоюю четыре медали в четырёх гонках

Фийон Майе: совершенно не ожидал, что завоюю четыре медали в четырёх гонках
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, ставший победителем гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай), подвёл итоги пасьюта. Второе место в гонке занял норвежец Тарьей Бё, тройку лучших замкнул россиянин Эдуард Латыпов.

«Совершенно не ожидал, что завоюю четыре медали в четырёх гонках. Моей целью были одна в эстафете и одна в личной гонке, но сейчас уже четыре. Просто невероятно.

Горжусь тем, как провёл сегодняшнюю гонку. Условия были очень тяжёлыми, дул ветер, шёл снег. Всю гонку шла очень напряжённая борьба. Я сосредоточился на себе, не думая о давлении и соперниках. Просто сосредоточился на себе», — сказал французский биатлонист после гонки.

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