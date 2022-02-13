Фийон Майе: совершенно не ожидал, что завоюю четыре медали в четырёх гонках

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, ставший победителем гонки преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай), подвёл итоги пасьюта. Второе место в гонке занял норвежец Тарьей Бё, тройку лучших замкнул россиянин Эдуард Латыпов.



«Совершенно не ожидал, что завоюю четыре медали в четырёх гонках. Моей целью были одна в эстафете и одна в личной гонке, но сейчас уже четыре. Просто невероятно.



Горжусь тем, как провёл сегодняшнюю гонку. Условия были очень тяжёлыми, дул ветер, шёл снег. Всю гонку шла очень напряжённая борьба. Я сосредоточился на себе, не думая о давлении и соперниках. Просто сосредоточился на себе», — сказал французский биатлонист после гонки.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.