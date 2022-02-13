Американка Джексон выиграла золото в беге на коньках на 500 м, у Голиковой — бронза

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров. Победителем стала американка Эрин Джексон, которая преодолела дистанцию за 37,04 секунды.



Второй результат показала японка Михо Такаги. Она уступила победительнице 0,08 секунды. Бронзовую медаль завоевала россиянка Ангелина Голикова, которая проиграла Джексон 0,17 секунды.



Ещё одна россиянка Дарья Качанова показала 8-й результат. Ольга Фаткулина, также представляющая Россию, стала 10-й.

ОИ-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров

1. Эрин Джексон (США) — 37,04.

2. Михо Такаги (Япония) + 0,08.

3. Ангелина Голикова (Россия) + 0,17.

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