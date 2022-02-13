Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Американка Джексон выиграла золото в беге на коньках на 500 м, у Голиковой — бронза

Американка Джексон выиграла золото в беге на коньках на 500 м, у Голиковой — бронза
Комментарии

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 500 метров. Победителем стала американка Эрин Джексон, которая преодолела дистанцию за 37,04 секунды.

Второй результат показала японка Михо Такаги. Она уступила победительнице 0,08 секунды. Бронзовую медаль завоевала россиянка Ангелина Голикова, которая проиграла Джексон 0,17 секунды.

Ещё одна россиянка Дарья Качанова показала 8-й результат. Ольга Фаткулина, также представляющая Россию, стала 10-й.

ОИ-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 500 метров

1. Эрин Джексон (США) — 37,04.
2. Михо Такаги (Япония) + 0,08.
3. Ангелина Голикова (Россия) + 0,17.

Ангелина Голикова, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ангелина Голикова, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Немцы в упорном матче вырвали победу у бельгийцев
Олимпиада 2022. Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
13 февраля 2022, воскресенье. 16:56 МСК
Окончено
1
Эрин Джексон
США
37.04
2
Михо Такаги
Япония
+0.08
3
Ангелина Голикова
Россия
+0.17
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022