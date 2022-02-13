Хофер рассказал о борьбе с Латыповым за бронзовую медаль

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал борьбу за подиум с россиянином Эдуардом Латыповым в мужской гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Когда я пересёк финишную линию, то чуть не плакал. Слёзы накатывались, потому что я был очень близок к подиуму. Весь последний круг я надеялся и верил, но мне не хватило буквально нескольких толчков на последних подъёмах. Латыпов обернулся, увидел меня и ещё раз добавил.
Рад тому, как выступил, но очень разочарован, что оказался на четвёртом месте. Сейчас было бы хорошо выпить пива и забыть о концовке гонки, но, к сожалению, в Олимпийской деревне ничего нет. Я должен вынести из этой гонки хорошее, должен верить в себя и продолжать работать дальше. Должен начать новую страницу в следующих гонках и выдать всё, что у меня есть», — сказал Хофер после гонки.
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:21
-
18:17
-
18:05
-
18:05
-
18:04
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:36
-
17:31
-
17:30
-
17:15
-
17:14
-
17:14
-
17:07
-
17:03
-
17:01
-
16:57
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:16
-
16:15
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:58