Хофер рассказал о борьбе с Латыповым за бронзовую медаль

Итальянский биатлонист Лукас Хофер прокомментировал борьбу за подиум с россиянином Эдуардом Латыповым в мужской гонке преследования на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Когда я пересёк финишную линию, то чуть не плакал. Слёзы накатывались, потому что я был очень близок к подиуму. Весь последний круг я надеялся и верил, но мне не хватило буквально нескольких толчков на последних подъёмах. Латыпов обернулся, увидел меня и ещё раз добавил.

Рад тому, как выступил, но очень разочарован, что оказался на четвёртом месте. Сейчас было бы хорошо выпить пива и забыть о концовке гонки, но, к сожалению, в Олимпийской деревне ничего нет. Я должен вынести из этой гонки хорошее, должен верить в себя и продолжать работать дальше. Должен начать новую страницу в следующих гонках и выдать всё, что у меня есть», — сказал Хофер после гонки.

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