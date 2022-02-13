И в биатлоне прорвало! Латыпов терпел до финиша и героически отстоял медаль Олимпиады

А если бы не драма на стрельбище — мог даже за золото бороться.

После фантастической мужской лыжной эстафеты, где россияне взяли очередное золото, очень хотелось увидеть медали в биатлоне. Тем более что сегодня были запланированы гонки преследования — там имелись вполне осязаемые шансы. Первыми на трассу вышли девушки, которым, увы, не удалось показать достойного результата. Наши красавицы «катили» вполне неплохо, зато стрельба оказалась ниже всякой критики. В итоге лучшей в сборной России стала Ульяна Нигматуллина, не попавшая в топ-10.

Следом началась мужская гонка, где четвёртым стартовал Максим Цветков c отставанием в 41 секунду. За него переживалось вдвойне: после того как Максим дважды оказался с «деревянными» медалями, очень хотелось увидеть его триумф. Стартовавший 11-м Эдуард Латыпов тоже рассчитывал побороться за тройку, Данилу Серохвостову (19-й) и Александру Логинову (38-й) было куда сложнее. Тройку лидеров составили Йоханнес Бё, Кентен Фийон Майе и Тарьей Бё. Учитывая сложные погодные условия, гонка могла получиться непредсказуемой.

Хотя Цветков стартовал неплохо, его отставание от братьев Бё быстро росло: уже на первых полутора километрах он проиграл больше 10 секунд. Остальные россияне тоже не блистали скоростью, хотя нельзя было сказать, что они выглядят слабо. Многое должен был решить первый стрелковый рубеж: Цветков допустил два промаха, зато Латыпов отработал блестяще, несмотря на порывистый ветер. Логинов тоже отработал качественно, а вот Серохвостов «застрелился».

Удачная стрельба позволила Латыпову прорваться на третью строчку, сразу за Йоханнесом Бё и Фийоном Майе. Конечно, «сразу» — не совсем правильное слово, учитывая значительный отрыв Йоханнеса от всех конкурентов. Впрочем, на второй лёжке звёздный норвежский биатлонист допустил сразу два промаха, закрутив интригу до предела. Мы ждали стрельбы наших соотечественников — и Латыпов закрыл все пять мишеней! А вот висящий у него «на пятках» Себастиан Самуэльссон с винтовкой немного не совладал, что позволило Эдуарду уверенно закрепиться на третьей строчке.

Увы, Цветков попал в сильнейший порыв ветра, допустив сразу три промаха. Логинов смазал один выстрел, его партнёр Серохвостов — два. Таким образом, главные надежды были на Латыпова, который не только хорошо стрелял, но и быстро ехал. Перед третьим стрелковым рубежом опять поднялся сильный ветер, но Эдуард снова закрыл пять из пяти мишеней! Это, кстати, не удалось Йоханнесу Бё, допустившему сразу три промаха. Таким образом, после третьей стрельбы первым шёл Фийон Майе, которого преследовал Латыпов.

Все пять мишеней закрыл и Цветков, в отличие от Логинова, промахнувшегося сразу трижды. Латыпов в это время уже вовсю бился с французом, скорость Эдуарда не переставала приятно удивлять. Разумеется, всё должно было решиться на заключительной стрельбе, которая так тяжело даётся российским спортсменам. Кентен и Эдуард начали стрелять почти одновременно: Фийон Майе не промахнулся, а вот Латыпов не закрыл одну из мишеней.



Было понятно, что француза уже не догнать, зато медальные шансы у Латыпова ещё сохранялись. За серебро наш спортсмен боролся с Тарьеем Бё, отстрелявшимся в заключительной стойке без промахов. К сожалению, норвежец оказался слишком силён и оторвался от Латыпова без видимого усилия. Позади россиянина ещё и вывалился Лукас Хофер — за место Эдуарда в тройке стало очень тревожно. Итальянец нёсся с огромной скоростью, стремясь прицепиться к Латыпову.

Эдуард постоянно оглядывался назад, стараясь отследить положение оппонента. На финишном отрезке россиянин отдал последние силы и резко рванул вперёд, не позволив Хоферу даже помечтать о третьем месте. Бронзовая медаль у России в биатлоне — поздравляем Эдуарда Латыпова! Он сумел прорваться с 11-й строчки и мог даже претендовать на золото, если бы не досадный промах в концовке. Цветков стал 17-м, Логинов занял 27-е место, Серохвостов — только 39-й.