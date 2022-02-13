Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Й. Бё: после двух промахов попрощался с надеждами на подиум и начал думать об эстафете

Й. Бё: после двух промахов попрощался с надеждами на подиум и начал думать об эстафете
Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Бё начал гонку вторым, но из-за плохой стрельбы занял лишь пятое место.

Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бе, а бронзовую медаль завоевал россиянин Эдуард Латыпов.

«Тяжёлая гонка на покрытой свежим снегом трассе. Была напряжённая борьба на трассе, а также непростые условия на стрельбище. Когда ты сражаешься с ветром, уставшими ногами, уставшей головой и сердцебиением, это всегда непросто. Я отыграл около 10 секунд на последней стрельбе по сравнению с остальными. Но допустил два промаха и попрощался с надеждами на подиум. Сразу после этого начал думать об эстафете», — сказал после гонки Бё.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Тарьей Бё — о завоёванной серебряной медали: ощущаю небольшое облегчение
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022