Й. Бё: после двух промахов попрощался с надеждами на подиум и начал думать об эстафете

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал собственное выступление в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Бё начал гонку вторым, но из-за плохой стрельбы занял лишь пятое место.
Победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бе, а бронзовую медаль завоевал россиянин Эдуард Латыпов.
«Тяжёлая гонка на покрытой свежим снегом трассе. Была напряжённая борьба на трассе, а также непростые условия на стрельбище. Когда ты сражаешься с ветром, уставшими ногами, уставшей головой и сердцебиением, это всегда непросто. Я отыграл около 10 секунд на последней стрельбе по сравнению с остальными. Но допустил два промаха и попрощался с надеждами на подиум. Сразу после этого начал думать об эстафете», — сказал после гонки Бё.
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- 13 февраля 2022
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