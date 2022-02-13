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Журова — о бронзе Голиковой: теперь мы единственные с медалями в 9 видах. Уникально!

Журова — о бронзе Голиковой: теперь мы единственные с медалями в 9 видах. Уникально!
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала завоевание Ангелиной Голиковой бронзовой медали в беге на коньках на дистанции 500 м на зимних Олимпийских играх, проходящих в Пекине.

«Бронза Голиковой вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, это грусть, что не взяла золото, с другой — это медаль! Мы все думали, что это первая победа, но это оказалось не так. Однако наши ребята попали в полуфинал командной гонки, данное достижение может их вдохновить.

Ангелина задала высокую планку с самого начала гонки, так что все заволновались. Она же серебряный призёр чемпионата Европы, поэтому вполне претендовала на золото. И Голикова осознавала это. В то же время молодая американка Джексон расслабилась.

Благодаря сегодняшнему выступлению в конькобежном спорте мы стали единственной страной с медалями в девяти видах спорта. Уникальное достижение!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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Ангелина Голикова, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ангелина Голикова, конькобежный спорт — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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