Тренер сборной России прокомментировал реакцию Клебо на серебро в эстафете
Поделиться
Тренер сборной России Маркус Крамер поделился мнением о поведении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай). Российская сборная выиграла гонку, Норвегия стала второй.
Клебо после финиша выглядел расстроенным, а на цветочной церемонии опустил голову. Также он не пришёл на фотосессию призёров.
«Так же бывает и с Большуновым, и с другими российскими лыжниками. Не всегда ребята радуются серебру. Думаю, теперь норвежские спортсмены понимают почему. Сегодня они сами оказались в этой роли. Понимаю, что они несчастны, ведь им привычны победы», — цитирует Крамера Dagbladet.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Новость по темеВяльбе: не верю, что у Клебо была надежда догнать Устюгова
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
19:54
-
19:48
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:48
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:29
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
18:21
Партнерский контент