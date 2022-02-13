Тренер сборной России прокомментировал реакцию Клебо на серебро в эстафете

Тренер сборной России Маркус Крамер поделился мнением о поведении норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай). Российская сборная выиграла гонку, Норвегия стала второй.



Клебо после финиша выглядел расстроенным, а на цветочной церемонии опустил голову. Также он не пришёл на фотосессию призёров.



«Так же бывает и с Большуновым, и с другими российскими лыжниками. Не всегда ребята радуются серебру. Думаю, теперь норвежские спортсмены понимают почему. Сегодня они сами оказались в этой роли. Понимаю, что они несчастны, ведь им привычны победы», — цитирует Крамера Dagbladet.

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