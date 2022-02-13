Йоханнес Клебо объяснил, почему не пришёл на фотосессию призёров после эстафеты

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал собственное поведение после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Норвежские лыжники заняли второе место, уступив России. Клебо после финиша выглядел расстроенным, а на цветочной церемонии опустил голову. Также он не пришёл на фото призёров после финиша.



«Я немного подождал, но было много ликования после финиша, поэтому пошёл переодеваться. Для меня Олимпийские игры не закончились, и я не собираюсь болеть. Поэтому расставляю приоритеты», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Ранее эстафету также выиграли российские лыжницы.

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