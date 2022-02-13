Ярошенко: зачем Логинова выпустили в гонке преследования?

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился мнением о выступлении российских биатлонистов на Олимпиаде в Пекине (Китай). Россияне пока завоевали две медали: бронзу в смешанной эстафете и бронзу выиграл Эдуард Латыпов в гонке преследования. Ярошенко выразил недоумение в связи с участием в гонке Александра Логинова, который после неудачного спринта не имел реальных шансов на медаль.



«Проблемы со стрельбой у наших биатлонистов на этой Олимпиаде – это психологическая усталость. Что бы спортсмен ни говорил, мол, нормально перенёс, всё наслаивается. Зачем Логинова выпустили в гонке преследования? Он в лучшем случае попал бы в шестёрку сильнейших при идеальной стрельбе, никто не вспомнит о месте вне пьедестала. Дали бы отдохнуть, восстановиться и подготовиться к масс-старту и эстафете, где он очень нужен. Резцова, видимо, уже устала маленько. Понятно, что была бы личная медаль – было бы совершенно другое эмоциональное состояние. А Цветков хорошо подходит к одному-двум стартам. Но это моё личное мнение.



В эстафетах мы железно можем бороться за медали. Не показывают чего-то феноменального соперники. Нет идеально сбалансированной команды. Те же норвежцы себя гораздо лучше чувствовали на этапах Кубка мира перед Олимпиадой. Вы сами видели, что происходило сегодня с ветром: Йоханнес Бё попал в такой порыв, что сделал три промаха. Нельзя сбрасывать со счетов спортивное везение. Конечно, у девчонок похуже ситуация. Не в оптимальной функциональной форме три спортсменки, а Нигматуллина и Резцова ходом в порядке. У парней гораздо веселее ситуация, этот состав может за первое место бороться. Бронза или серебро – с большой долей вероятности», — цитирует Ярошенко «ВсёПроСпорт».

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