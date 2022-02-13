Латыпов рассказал, о чём думал перед последним выстрелом в пасьюте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих мыслях во время стрельбы в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянин занял третье место, уступив норвежцу Тарьею Бё и французу Кентену Фийону Майе.
«Перед последним выстрелом я думал: «Блин, почему я быстрее не стрельнул?» Тогда ветер начал сильнее дуть. Я понимал, что здесь нельзя спешить. Просто аккуратно выстрелил, до верного. Слава богу, что сделал правильный выстрел в последний момент.
Когда делал первые три выстрела, был небольшой ветер, с которым можно было работать. На четвёртый выстрел подул резкий ветер, меня выдуло, и я не справился. Потом понял, что так рисковать больше нельзя. Уже поплотнее взял винтовку, подышал-подышал, ловил-ловил. В этот момент она замерла, и я нажал», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 13 февраля 2022
-
23:00
-
22:54
-
22:33
-
22:27
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
21:39
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:42
-
20:38
-
20:37
-
20:27
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
19:54
-
19:48
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:48