Латыпов рассказал, о чём думал перед последним выстрелом в пасьюте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал о своих мыслях во время стрельбы в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Россиянин занял третье место, уступив норвежцу Тарьею Бё и французу Кентену Фийону Майе.



«Перед последним выстрелом я думал: «Блин, почему я быстрее не стрельнул?» Тогда ветер начал сильнее дуть. Я понимал, что здесь нельзя спешить. Просто аккуратно выстрелил, до верного. Слава богу, что сделал правильный выстрел в последний момент.



Когда делал первые три выстрела, был небольшой ветер, с которым можно было работать. На четвёртый выстрел подул резкий ветер, меня выдуло, и я не справился. Потом понял, что так рисковать больше нельзя. Уже поплотнее взял винтовку, подышал-подышал, ловил-ловил. В этот момент она замерла, и я нажал», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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