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В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой
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Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал о времени вынесения вердикта по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.

«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.

Таким образом, решение должно быть вынесено примерно в 8-10 утра мск 14 февраля.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль.

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