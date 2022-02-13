В CAS сообщили, когда будет вынесено решение по делу Валиевой

Генсекретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб рассказал о времени вынесения вердикта по делу 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, чья допинг-проба дала положительный результат.



«Слушание завершено. Сейчас панель будет обдумывать вердикт до позднего утра. Мы надеемся вынести решение около часу-трёх дня по пекинскому времени», — сказал Риб.



Таким образом, решение должно быть вынесено примерно в 8-10 утра мск 14 февраля.



Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Пока неизвестно, допустят ли 15-летнюю россиянку к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). При этом она уже успешно выступила в командном турнире, где в составе российской сборной выиграла золотую медаль.

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