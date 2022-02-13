Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Россия вышла на второе место по количеству медалей после 10-го дня ОИ-2022 в Пекине

Россия вышла на второе место по количеству медалей после 10-го дня ОИ-2022 в Пекине
Комментарии

Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 13 февраля занимает второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград. Сегодня российская сборная завоевала четыре медали. В лыжных гонках мужская команда выиграла эстафету. В состав команды входили Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. В мужской гонке преследования по биатлону Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром. В соревнованиях по шорт-треку на 500 м серебро выиграл Константин Ивлиев. А в беге на коньках на 500 м Ангелина Голикова стала бронзовым призёром.

Всего в копилке россиян в настоящее время 17 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 21 медаль (9-5-7). Тройку лучших замыкает Германия (8-5-1).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Россия — четвёртая по количеству медалей после 9-го дня Олимпийских игр в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022