Россия вышла на второе место по количеству медалей после 10-го дня ОИ-2022 в Пекине

Сборная России на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) по состоянию на 13 февраля занимает второе место в общем медальном зачёте по количеству завоёванных наград. Сегодня российская сборная завоевала четыре медали. В лыжных гонках мужская команда выиграла эстафету. В состав команды входили Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов. В мужской гонке преследования по биатлону Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром. В соревнованиях по шорт-треку на 500 м серебро выиграл Константин Ивлиев. А в беге на коньках на 500 м Ангелина Голикова стала бронзовым призёром.
Всего в копилке россиян в настоящее время 17 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.
На первом месте находится сборная Норвегии, которая завоевала 21 медаль (9-5-7). Тройку лучших замыкает Германия (8-5-1).
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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