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Скелетонист Третьяков поблагодарил болельщиков за поддержку

Скелетонист Третьяков поблагодарил болельщиков за поддержку
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Российский скелетонист Александр Третьяков обратился к болельщикам со словами благодарности за поддержку.

«Дорогие друзья и болельщики! Хочу выразить вам свою огромную благодарность за поддержку и тёплые слова! За веру в меня и в наш спорт! Вдвойне приятно, что вы со мной не только в моменты триумфа, но и рядом, когда что-то идёт не так.

Немного не получилось сделать так, как хотелось. Но спорт есть спорт. Будем готовиться на следующий сезон и дальнейшие выступления! А с вашей верой и поддержкой это будет сделать намного легче!

Спасибо за ваш фидбэк, поддержку, добрые слова, за то, что «болеете» и не теряете в меня веру! Всё это очень ценно для меня, особенно сейчас! Увидимся в следующем сезоне!» — гласит сообщение Третьякова в «Инстаграме».

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