Девон Кершоу: мои поздравления России, эстафета закончилась после первого этапа

Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал выступление россиян в эстафете. Мужская сборная России уверенно выиграла эстафету, опередив Норвегию.



«Сегодня Россия всё сделала правильно. Она была сильнейшей командой на бумаге и смогла отлично выступить. Мои поздравления России. Спорное решение норвежцев поставить на первый этап Иверсена, который вообще нигде не выступал после «Тур де Ски». Этот шаг не сработал. Эмиль оказался слабым звеном, и гонка уже в тот момент закончилась, Россия ушла. Никаких сюрпризов не произошло. Все, кто следит за лыжными гонками, понимали, что без Крюгера и с нынешними результатами норвежцев в дистанционных гонках они проиграют России, если не случится ничего экстраординарного.



Червоткин провёл прекрасный этап, показал классную технику. К нему вернулась форма, хотя до этого у него долго были проблемы. Он был мужчиной среди юнцов. Но всем заранее было понятно, что он будет делать отрыв. А Иверсен проиграл не только спринтеру Пеллегрино. Он — главное разочарование. Знаю, что Федерико иногда попадает в топ-15 в дистанционных гонках, но у Эмиля десятки подиумов на Кубке мира, он действующий чемпион мира в марафоне. Иверсен ещё и от Яноша Бруггера отстал. Это абсолютно неприемлемо для члена норвежской команды.



Голберг и Холунд уже ничего сделать не могли. Гонка за золото была завершена. Думаю, тренер сборной Норвегии ошибся, поставив Иверсена. Если бы вышел Вальнес, думаю, он как минимум не отстал бы от Италии и Германии. Наверное, он бы их опередил на несколько секунд. Хотя в целом это ничего бы не изменило. Итог шокирует, но это не турнир Норвегии. Они не готовы к высокогорью», — сказал в подкасте FasterSkier Кершоу.

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