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Кершоу: поведение Клебо неприемлемо, никаких оправданий быть не может

Кершоу: поведение Клебо неприемлемо, никаких оправданий быть не может
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Канадский лыжник Девон Кершоу прокомментировал поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не пришёл на фото призёров после финиша эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Норвежские лыжники заняли второе место, уступив России.

«Я очень разочарован, что Клебо не пришёл на фотосессию после финиша эстафеты. Это возмущает в норвежцах. Кто те спортсмены, которые пролетают мимо журналистов в микст-зоне, когда у них плохой день и они расстроены? Норвежцы. Я из Северной Америки, где популярны НХЛ, НБА, НФЛ. Любая звезда, даже после провала в самом важном матче сезона, должна прийти и ответить на вопросы. Смотрите, как себя ведёт американская звезда горных лыж Микаэла Шиффрин. Она провалила нынешнюю Олимпиаду, но ни от кого не убегает. Я не понимаю, почему норвежская пресса позволяет этим парням так вести себя. Ты выступаешь в небольшом по мировым меркам виде спорта, пусть ты даже расстроен после гонки, просто приди и встань.

Клебо, я понимаю, что ты расстроен. Я всё понимаю, ты шёл сюда за золотом, ты олимпийский чемпион, ты подавлен. Впереди новые гонки, впереди командный спринт. Не кори себя. У Большунова тоже впереди командный спринт. У многих впереди новые гонки. У Спицова дальше марафон, где он один из фаворитов. Ты должен относиться с уважением к соревнованиям. То, что Клебо в итоге нет на фото команд-призёров… Нет, его не должны выгнать с Олимпиады. Но норвежские менеджеры должны провести разъяснительную беседу с парнями и заставить их понять: «Да, ваша работа — хорошо выступить. Но есть и вторая, тоже важная работа — быть послами спорта, быть профессионалами».

Пропуск фотосессии — это очень плохой поступок. Никаких оправданий быть не может. Мне плевать. Я читал его слова: «Я только финишировал, не хотел заболеть, хотел переодеться». Но знаете что? Пришедший рядом с ним Манифика тоже хотел переодеться. Я видел, как Устюгов утеплился. Да, он пришёл раньше, но всего на минуту, не на десять. Ты должен проявлять уважение к соревнованиям, в которых участвуешь. Если они не хотят праздновать, прыгать и кричать «Уиии!», к этому тоже нужно относиться с пониманием. Они шли за золотом и сильно разочарованы. К этому я отношусь с пониманием. Но то, что Клебо не пришёл на фотосессию, — это абсолютно неприемлемо.

Проблема в том, что это продолжает происходить. Менеджеры норвежской команды должны учить ребят, что в таких ситуациях им нужно просить организаторов подождать. Фотографы бы подождали пару минут Клебо, пока он переодевался. А они этого не сделали. Это нехорошо для спорта, который и так по мировым меркам маленький. Лыжным гонкам приходится конкурировать со зрелищным биатлоном, а если ты ведёшь себя как засранец, это не идёт твоему виду спорта на пользу», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

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