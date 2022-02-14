Тренер сборной Норвегии прокомментировал поведение лыжников после эстафеты

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказался о том, что норвежские лыжники не подняли лыжи, а Клебо не пришёл фотографироваться после финиша в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы не можем быть довольны серебром, так оно и есть. Мы никогда не должны быть довольны этим», — приводит слова Носсума Dagbladet.

Напомним, Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Серебро завоевала команда Норвегии. На третьем месте финишировали французы.

В состав российской сборной входили Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Большунов и Сергей Устюгов.

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