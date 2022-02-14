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Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие

Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал медали во всех гонках на Олимпийских играх, в которых принимал участие.

На Олимпиаде в Пекине Большунов завоевал золото в скиатлоне и эстафете, а также серебро в разделке.
На Олимпийских играх в Пхенчхане ему удалось завоевать четыре медали – бронза в личном спринте, а также серебро в эстафете, командном спринт и марафоне.

Сборная России завоевала 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей и занимает седьмое место в общем медальном зачёте. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Зимние Олимпийские игры 2022 года проходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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