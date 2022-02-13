«Особо не напрягались». Разбор олимпийской эстафеты, где Россия «привезла» Норвегии минуту

Йоханнес Клебо отстал от несущегося к финишу Сергея Устюгова больше чем на 20 секунд!

В субботу, 12 февраля, женская сборная России взяла золото в эстафете, а в воскресенье мужчины оформили золотой дубль — первый с 1972 года. Кроме того, это золото стало первым для наших парней за 42 года в олимпийской эстафете.

Российские лыжники захватили лидерство с первых метров дистанции и на финише «привезли» грозным норвежцам минуту! Тренер сборной России Юрий Бородавко после финиша в шутку сказал: «Мы особо и не напрягались». Но насколько же мощно бежали наши парни?

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Про раскладку по дистанции

Российские лыжники разложились по дистанции тремя способами. Классисты Алексей Червоткин и Александр Большунов на своих этапах постоянно наращивали преимущество, не проседая по скорости. Алексей мощно ускорился лишь однажды — на отрезке между 3,3 и 4,3 км он прибавил 12,9 секунд, а потом с каждым километром выигрывал у соперников по чуть-чуть. Александр же стабильно увеличивал свой отрыв с каждой отсечкой на 2-5 секунд. Единственное небольшое западение скорости произошло на первом километре, где россиянин потерял время на разгоне.

Денис Спицов на третьем этапе шёл неровно. За первый круг россиянин проиграл 8,1 секунды, потом за 2,1 км прибавил 5,3 секунды. На оставшихся 4,6 км дистанции лыжник терпел, но прилично сдал, уступив соперникам 11,8 секунды.

Финишёр Сергей Устюгов опробовал на своём этапе два подхода. На первом километре он быстро ускорился, выиграв 13,9 секунды. Однако затем взял паузу и проиграл столько же и даже больше, подпустив к себе Клебо.

Второй подход — ровный быстрый темп. С каждым километром россиянин прибавлял по несколько секунд и в итоге за 7,9 км «привёз» соперникам 25 секунд. Именно это и позволило сборной России выиграть с небывалым минутным преимуществом.

Про скорость соперников

То, что наши парни отлично отработали в гонке — очевидно. Другой вопрос — были ли они лучшими на своих этапах из первой четвёрки лидеров?

Алексей Червоткин на первом этапе пробежал быстрее, чем его соперники. Россиянин смог создать задел для Большунова в 23,4 секунды и «привезти» норвежцам 34,4 секунды, французам 50,2 секунды, а шведам – 1 минуту и 1,3 секунды.

А вот Александр Большунов, к удивлению, оказался не лучшим на своём втором этапе. Даже несмотря на то, что увеличил отрыв сборной России до минуты. За 10 км Большунов «привёз» французу Уго Лапалусу 19,5 секунд, а норвежцу Полу Голбергу 25,1 секунды. А вот швед Вильям Порома выиграл у россиянина 1,6 секунды. Да, это совсем немного и нисколько не повлияло на результат, но выиграл ведь!

Денис Спицов из-за своего западения скорости, очевидно, был худшим из первой четвёрки. Лучшим на третьем этапе был француз Клеман Парисс, выигравший у россиянина 20,5 секунд. Норвежец Ханс Кристер Холунд накинул Спицову 14,6 секунды, швед Йенс Бурман практически столько же — 14,3 секунды.

Сергей Устюгов, что ожидаемо, выдал невероятно мощный этап, просто уничтожив соперников. Меньше всего россиянин «привёз» четырёхкратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо — 22,3 секунды, французу Морису Манифика — 27,3 секунды. А вот шведский лыжник Юхан Хегстрём совершенно не выдержал темп россиянина, проиграв ему 1 минуту 24,3 секунды! Как итог — Россия с заслуженным золотом, а Норвегия и Франция – с медалями.