Дэвис и Смолкин выступили с произвольным танцем и занимают промежуточное второе место

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине проходят по фигурному катанию, пары выступают в произвольном танце. Первыми из россиян на лёд вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 108,16 балла.

Напомним, в ритм-танце Дэвис и Смолкин набрали 71,66 балла и заняли 14-е место. В сумме дебютанты Олимпиады набрали 199,82 балла.

Также с произвольным танцем выступят ещё две российские пары – Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место, уступив лишь французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.