Степанова и Букин выступили с произвольным танцем и заняли 2-е промежуточное место

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине проходят по фигурному катанию, пары выступают в произвольном танце. Российские спортсмены Александра Степанова и Иван Букин набрали 120,98 балла (в сумме 205,07 балла) и заняли второе промежуточное место.

По итогам ритм-танца Степанова и Букин уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и заняли пятое место.

Ранее уже выступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 108,16 балла.

Последними из российских фигуристов с произвольным танцем будут выступать Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогам ритм-танца они заняли второе место, уступив лишь французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

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