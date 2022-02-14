Степанова и Букин выступили с произвольным танцем и заняли 2-е промежуточное место

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине проходят по фигурному катанию, пары выступают в произвольном танце. Российские спортсмены Александра Степанова и Иван Букин набрали 120,98 балла (в сумме 205,07 балла) и заняли второе промежуточное место.
По итогам ритм-танца Степанова и Букин уступили 0,05 балла американскому дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и заняли пятое место.
Ранее уже выступили Диана Дэвис и Глеб Смолкин, они набрали 108,16 балла.
Последними из российских фигуристов с произвольным танцем будут выступать Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По итогам ритм-танца они заняли второе место, уступив лишь французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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