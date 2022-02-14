Червоткин опубликовал пост после победы в эстафете на Олимпиаде, Губерниев отреагировал

Российский лыжник Алексей Червоткин опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Спасибо, Пекин! Спасибо всей нашей большой команде за работу, это было потрясающе! Куча эмоций! Мы олимпийские чемпионы! Это на всю жизнь!» — написал Червоткин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Червоткина.
На пост Червоткина отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Просто герой! Гордость!»
Алексей ушёл в отрыв на первом этапе эстафеты. В составе сборной России золото также выиграли Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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