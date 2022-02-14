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Червоткин опубликовал пост после победы в эстафете на Олимпиаде, Губерниев отреагировал

Червоткин опубликовал пост после победы в эстафете на Олимпиаде, Губерниев отреагировал
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Российский лыжник Алексей Червоткин опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Спасибо, Пекин! Спасибо всей нашей большой команде за работу, это было потрясающе! Куча эмоций! Мы олимпийские чемпионы! Это на всю жизнь!» — написал Червоткин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Червоткина.

На пост Червоткина отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии он написал: «Просто герой! Гордость!»

Алексей ушёл в отрыв на первом этапе эстафеты. В составе сборной России золото также выиграли Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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