Синицина и Кацалапов выступили с произвольным танцем и стали промежуточными лидерами

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили с произвольным танцем на соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Россияне набрали 131,66 балла (220,51 балла в сумме).

Синицина и Кацалапов по итогам ритм-танца заняли второе место, уступив лишь французским спортсменам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Ранее уже выступили две российские пары – Диана Дэвис/Глеб Смолкин (108,16 балла) и Александра Степанова/Иван Букин (120,98 балла).

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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