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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд на Олимпиаде в Пекине
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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине, установив мировой рекорд по сумме программ. Их результат составил 226,98 балла. Предыдущий рекорд принадлежал им же. Он был установлен на Гран-при Японии в 2019 году — 226,61 балла.

Ранее Габриэла и Гийом на Олимпиаде установили мировой рекорд в ритм-танце (90,83).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02.

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