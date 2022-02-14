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Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022

Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на Олимпиаде-2022
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Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли золото в танцах на льду на Олимпийских играх в Пекине. Серебро завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.

Виктория Синицина, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Виктория Синицина, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Никита Кацалапов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Никита Кацалапов, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Ранее Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль в командном турнире.

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Олимпиада 2022. Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
14 февраля 2022, понедельник. 04:15 МСК
Окончено
1
Франция
226.98
2
Россия
220.51
3
США
218.02
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