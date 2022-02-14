Бестемьянова: Степанова и Букин допустили ошибку, это не позволило им сохранить 5-е место

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова оценила выступление Александры Степановой и Ивана Букина в произвольном танце на Олимпийских играх в Пекине. Российская пара в итоге заняла шестое место.
«Степанова с Букиным сегодня допустили ошибку. Они прекрасно начали программу, катались красиво. В самом конце была небольшая ошибка, которая не позволила им сохранить пятое место или даже побороться с Чок и Бэйтс.
Так что пожелаем Степановой с Букиным дальнейшего роста, использовать этот опыт, который они получили на своих первых Олимпийских играх», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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