Илья Авербух прокомментировал серебро Синициной и Кацалапова в танцах на льду на Олимпиаде

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух оценил итоги соревнований танцевальных пар на Олимпиаде в Пекине.
«Сегодня судьи оценивали всё безупречно. Ребята катались все тоже безупречно, за исключением Степановой и Букина, которые допустили ошибку из-за чего проиграли итальянцам.
Вика и Никита катались блестяще, получили свой лучший результат. Конечно, французы настолько безупречны и являются лидерами этого четырёхлетия — их золото абсолютно заслуженно. Сегодня сложилось так, но эмоции только положительные. Поздравляю Вику с Никитой с серебряной наградой», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02...
6. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 205,07...
14. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 179,82.
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