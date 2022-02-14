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Илья Авербух: в кулуарах знаю, что Дэвис и Смолкин нравятся судьям

Илья Авербух: в кулуарах знаю, что Дэвис и Смолкин нравятся судьям
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Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российской танцевальной пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Они заняли 14-е место.

«Диана Дэвис и Глеб Смолкин точно могут занести себе эти Олимпийские игры в актив. В кулуарах знаю, что они очень нравятся судьям. Уверен, ребята набираются опыта.

Это огромный опыт. Дэвис и Смолкин уже обыграли ряд сильных дуэтов. Думаю, уже на чемпионате мира они точно будут в десятке», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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