Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой

Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
Комментарии

Выездная панель Спортивного арбитражного суда огласила решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения 15-летней спортсменки были отклонены. Камила допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.

В решении суда говорится:

— Валиева, в соответствии с кодексом ВАДА, – «защищённое лицо»;

— В антидопинговых правилах РУСАДА и Всемирном антидопинговом кодексе ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищаемых лиц. При этом там содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более низких санкциях в отношении защищаемых лиц;

— Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года. Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах»;

— Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой, который был сдан в декабре 2021 года. Это повлияло на способность фигуристки реализовать определённые юридические требования в её интересах. Позднее уведомление, случившееся по ходу Олимпиады в Пекине, – не её вина.

Панель CAS в своём решении подчёркивает: комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, оставлять ли золото, завоёванное командой ОКР в командных соревнованиях. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
«Слава богу!» Александр Жулин обрадовался решению CAS по делу Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022