Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой

Выездная панель Спортивного арбитражного суда огласила решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была уличена в применении допинга. Апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение РУСАДА о приостановке временного отстранения 15-летней спортсменки были отклонены. Камила допущена к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине.

В решении суда говорится:

— Валиева, в соответствии с кодексом ВАДА, – «защищённое лицо»;



— В антидопинговых правилах РУСАДА и Всемирном антидопинговом кодексе ничего не говорится о временном отстранении, налагаемом на защищаемых лиц. При этом там содержатся конкретные положения о различных стандартах доказательств и о более низких санкциях в отношении защищаемых лиц;

— Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, соразмерности, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между Заявителями и Спортсменкой, которая не сдавала положительные допинг-пробы во время Олимпийских игр в Пекине и всё ещё подвергается дисциплинарной процедуре по существу после положительного антидопингового теста, проведённого в декабре 2021 года. Комиссия сочла, что недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей «непоправимый вред в этих обстоятельствах»;

— Комиссия CAS также подчеркнула, что существовали серьёзные проблемы с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста Валиевой, который был сдан в декабре 2021 года. Это повлияло на способность фигуристки реализовать определённые юридические требования в её интересах. Позднее уведомление, случившееся по ходу Олимпиады в Пекине, – не её вина.

Панель CAS в своём решении подчёркивает: комиссию не просили признавать фигуристку виновной или оправдывать, а также решать, оставлять ли золото, завоёванное командой ОКР в командных соревнованиях. Эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств.

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