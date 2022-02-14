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Бестемьянова: допустить Валиеву до личного турнира ОИ — единственное верное решение

Бестемьянова: допустить Валиеву до личного турнира ОИ — единственное верное решение
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Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Фигуристку допустили, несмотря на положительную допинг-пробу.

«Это просто необыкновенная радость! Абсолютно справедливое и единственное верное решение, которое только могло быть. Весь мир прикован сейчас к этой проблеме: не только российские болельщики. Я за эти дни разговаривала с огромным количеством людей по всему миру — все были в возмущении от того, что происходит. Дай Бог, чтобы всё и дальше хорошо», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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