Олимпийский комитет США выразил разочарование решением CAS

Олимпийский и паралимпийский комитет США (USOPC) выступил с заявлением по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить 15-летнюю российскую фигуристку Камилу Валиеву, чей допинг-тест ранее дал положительный результат, до личного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества — защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, ещё одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России.
Мы знаем, что это дело ещё не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения
продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», — говорится в заявлении президента USOPC Сары Хиршланд.
- 14 февраля 2022
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