Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Ковтун: проснулся и увидел новость о допуске Валиевой — это лучшее утро за последнее время

Ковтун: проснулся и увидел новость о допуске Валиевой — это лучшее утро за последнее время
Комментарии

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал новость о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Я вот только проснулся — и могу сказать, что за последнее время это лучшее утро! Я очень рад, что всё сложилось именно так.

Насчёт того, что остаётся риск, что после Олимпиады могут у Камилы забрать медали…Думаю, они побоятся такого резонанса. Те, кто это делает, наверное, уже поняли, что весь мир поддерживает Камилу, и все на её стороне. В этом просто не будет смысла.

Всем адекватным людям понятно, что Валиева не употребляла допинг и не делала что-то нарочно. Никакого преимущества перед другими от этого в плане катания у неё нет», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Новость по теме
Олимпийский комитет США выразил разочарование решением CAS
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022