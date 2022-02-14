Ковтун: проснулся и увидел новость о допуске Валиевой — это лучшее утро за последнее время

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал новость о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой к личному турниру зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Я вот только проснулся — и могу сказать, что за последнее время это лучшее утро! Я очень рад, что всё сложилось именно так.
Насчёт того, что остаётся риск, что после Олимпиады могут у Камилы забрать медали…Думаю, они побоятся такого резонанса. Те, кто это делает, наверное, уже поняли, что весь мир поддерживает Камилу, и все на её стороне. В этом просто не будет смысла.
Всем адекватным людям понятно, что Валиева не употребляла допинг и не делала что-то нарочно. Никакого преимущества перед другими от этого в плане катания у неё нет», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
- 14 февраля 2022
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