Дэвид Лис — о решении по Камиле Валиевой: олимпийское движение сегодня проиграло

Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустить её к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
«Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за диуретик. Андреа Радукан лишилась золотой медали из-за судафеда. Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.
Валиева выиграла командный турнир в составе сборной России на Олимпиаде-2022.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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