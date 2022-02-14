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Дэвид Лис — о решении по Камиле Валиевой: олимпийское движение сегодня проиграло

Дэвид Лис — о решении по Камиле Валиевой: олимпийское движение сегодня проиграло
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Американский журналист Дэвид Лис отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда отклонить апелляции МОК, ВАДА и ISU по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и допустить её к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Марию Сотскову дисквалифицировали на 10 лет за диуретик. Андреа Радукан лишилась золотой медали из-за судафеда. Камила Валиева приняла запрещённый препарат для сердца и получила разрешение выступать на Олимпиаде. Олимпийское движение сегодня проиграло», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

Валиева выиграла командный турнир в составе сборной России на Олимпиаде-2022.

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Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
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