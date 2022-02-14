Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Дэвид Лис: Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении. Где возмущение США?

Дэвид Лис: Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении. Где возмущение США?
Комментарии

Американский журналист Дэвид Лис выразил возмущение решением CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Ранее стало известно о положительном допинг-тесте 15-летней спортсменки.

«ISU и МОК никогда по-настоящему не наказывали Россию. В 2002-м было присуждено второе золото. Никакого расследования не проводилось. Когда имело место применение спонсируемого государством допинга, отобрали флаг. Когда результаты из лаборатории были удалены, всё осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема.

Стоит отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где же истинное возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают. Очень похоже на ситуацию со взлётом Трампа», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Дэвид Лис — о решении по Камиле Валиевой: олимпийское движение сегодня проиграло
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022