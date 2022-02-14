Дэвид Лис: Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении. Где возмущение США?

Американский журналист Дэвид Лис выразил возмущение решением CAS допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личном турнире Олимпиады. Ранее стало известно о положительном допинг-тесте 15-летней спортсменки.

«ISU и МОК никогда по-настоящему не наказывали Россию. В 2002-м было присуждено второе золото. Никакого расследования не проводилось. Когда имело место применение спонсируемого государством допинга, отобрали флаг. Когда результаты из лаборатории были удалены, всё осталось по-прежнему. Когда юные спортсмены принимают триметазидин, это не проблема.

Стоит отметить отсутствие сильных действий со стороны других олимпийских комитетов. Где же истинное возмущение от США, Канады, Франции, Германии, Японии? Россия ведёт себя как хулиган в олимпийском движении, а другие страны прячутся и ничего не делают. Очень похоже на ситуацию со взлётом Трампа», — написал Лис в «твиттере» The Skating Lesson.

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