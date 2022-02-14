Майгуров — о женской сборной России: критика должна быть конструктивной, а не огульной

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров призвал не подвергать огульной критике женскую команду из-за плохих результатов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Пока российские биатлонистки не смогли завоевать ни одной личной медали.
«Я хотел бы поддержать нашу женскую команду и лично Михаила Викторовича Шашилова. Критика должна быть конструктивной, а не огульной, и главное – она должна быть к месту.
На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова». То, какой ценой даётся спортсменам выступление на Играх, мы видели сегодня на примере норвежки Ингрид Тандревольд.
Повторюсь, у нас есть впереди ещё гонки. Уверен, что ни женская, ни мужская команды ещё не сказали в Пекине своего последнего слова», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
11:18
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:39
-
10:38
-
10:31
-
10:29
-
10:26
-
10:24
-
10:23
-
10:21
-
10:18
-
10:11
-
10:10
-
09:55
-
09:53
-
09:52
-
09:48
-
09:44
-
09:39
-
09:38
-
09:37
-
09:32
-
09:25
-
09:23
-
09:23
-
09:22
-
09:21
-
09:19
-
09:14
-
09:14