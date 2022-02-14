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Майгуров — о женской сборной России: критика должна быть конструктивной, а не огульной

Майгуров — о женской сборной России: критика должна быть конструктивной, а не огульной
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров призвал не подвергать огульной критике женскую команду из-за плохих результатов на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Пока российские биатлонистки не смогли завоевать ни одной личной медали.

«Я хотел бы поддержать нашу женскую команду и лично Михаила Викторовича Шашилова. Критика должна быть конструктивной, а не огульной, и главное – она должна быть к месту.

На Олимпиаде сборной нужны слова поддержки, а не хайповые заголовки про то, кто сколько промазал и что «команда не готова». То, какой ценой даётся спортсменам выступление на Играх, мы видели сегодня на примере норвежки Ингрид Тандревольд.

Повторюсь, у нас есть впереди ещё гонки. Уверен, что ни женская, ни мужская команды ещё не сказали в Пекине своего последнего слова», – цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

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