Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал Олимпиады в акробатике

Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Для попадания в финал спортсменкам нужно было занять место в первой шестёрке по итогам двух раундов квалификации.
Пантюховой это удалось — она набрала 82,84 балла и заняла пятое место. Не смогли пройти дальше россиянки Любовь Никитина (69,80) и Анастасия Прыткова (78,43).
Медали в лыжной акробатике у женщин будут разыграны сегодня, 14 февраля.
Сборная России в настоящий момент занимает шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 14 февраля 2022
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