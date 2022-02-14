Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал Олимпиады в акробатике

Российская фристайлистка Есения Пантюхова вышла в финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Для попадания в финал спортсменкам нужно было занять место в первой шестёрке по итогам двух раундов квалификации.

Пантюховой это удалось — она набрала 82,84 балла и заняла пятое место. Не смогли пройти дальше россиянки Любовь Никитина (69,80) и Анастасия Прыткова (78,43).

Медали в лыжной акробатике у женщин будут разыграны сегодня, 14 февраля.

Сборная России в настоящий момент занимает шестое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине, завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.