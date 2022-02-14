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ВАДА отреагировало на решение CAS не отстранять Валиеву

ВАДА отреагировало на решение CAS не отстранять Валиеву
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Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда не отстранять российскую фигуристку Камилу Валиеву от соревнований на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«ВАДА признаёт решение CAS, подтверждающее снятие отстранения фигуристки команды ОКР Камилы Валиевой. ВАДА подавало апелляцию вместе с Международным олимпийским комитетом и Международным союзом конькобежцев, основываясь на том, что РУСАДА, отменив отстранение, действовало не в соответствии с правилами и кодексом ВАДА. В связи с этим ВАДА разочаровано решением CAS», — говорится в сообщении на сайте организации.

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