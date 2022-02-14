Энберт: рад, что решение принято в пользу России — мы увидим прекрасные программы Валиевой

Призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительную допинг-пробу.



«Сложно было представить, как Камила Валиева может не выступать на ОИ. Понятно, что все заседания проходят в экстренном формате. Рад, что решение принято в пользу России — мы увидим прекрасные программы Камилы. Вся страна за неё, уверена в Камиле. Надеюсь, это придаст ей сил, Валиева настроится и прекрасно выступит.



Критика решения? У всех, видимо, свои интересы. Мы точно знаем, что наши девочки сильнее и лучше всех. Наверное, другие страны, понимая это, хотят любыми путями добиться того, чтобы Камила не выступала на ОИ. Валиева — действующая чемпионка Европы, прекрасно каталась в команде. Но мнение всей страны, моё мнение, теперь и мнение CAS — выступление Камилы на Олимпиаде точно должно состояться, потому что это справедливо. Валиева это заслужила, она своим трудом всего добилась. Сложно было представить, что решение будет другим», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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