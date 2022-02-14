Фетисов оценил решение CAS допустить Валиеву до личных соревнований Олимпиады

Бывший российский хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда, который допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине (Китай). Ранее спортсменка сдала положительный допинг-тест.
«Я очень сильно переживал за Валиеву. Как никогда сильно переживал. Знал, что она здесь не при чем. Рад, что CAS дал ей возможность выступать в личном соревновании.
Она девочка стойкая. Катать такие программы, не имея характера, невозможно. За ней поддержка всей страны, все будут желать ей успеха. Так что болеем за неё и надеемся, что всё будет хорошо.
Фетисов поддержал идею сделать Валиеву знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Как мне идея сделать ее знаменосцем на закрытии игр? Почему нет? Это тоже будет поддержка, а любая поддержка сейчас приветствуется», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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