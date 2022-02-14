Тарасова поздравила Синицину и Кацалапова с серебром Олимпийских игр в танцах на льду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российскую танцевальную пару Виктория Синицина/Никита Кацалапов с завоеванием серебряной медали на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Ребята молодцы! Поздравляю Вику и Никиту с серебром — это очень достойно. Французы есть французы, мировые лидеры. Всё справедливо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Танцы на льду. Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 226,98.
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 220,51.
3. Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью (США) – 218,02.
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