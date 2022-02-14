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Боярский: западная пресса может сколько угодно нападать на Валиеву — это от зависти

Боярский: западная пресса может сколько угодно нападать на Валиеву — это от зависти
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Известный артист Михаил Боярский высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд разрешил ей выступать на соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительную допинг-пробу. Решение вызвало недовольство многих американских журналистов и экспертов.

«Все домыслы по поводу ситуации — ерунда! Самое главное, чтобы Камила знала: её поддерживает вся страна. И не падала духом. На неё нападает западная пресса? Могут нападать сколько угодно — это от зависти», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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