Боярский: западная пресса может сколько угодно нападать на Валиеву — это от зависти
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Известный артист Михаил Боярский высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд разрешил ей выступать на соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине (Китай), несмотря на положительную допинг-пробу. Решение вызвало недовольство многих американских журналистов и экспертов.
«Все домыслы по поводу ситуации — ерунда! Самое главное, чтобы Камила знала: её поддерживает вся страна. И не падала духом. На неё нападает западная пресса? Могут нападать сколько угодно — это от зависти», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
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