Навка об оценках Синициной/Кацалапова: не обошлось без «объективного» мнения судей из США

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала завоевание Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым серебра на Олимпиаде в Пекине.

«Замечательное утро началось с хороших новостей! Наши невероятные Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали серебряными призёрами Олимпийских игр. Ребята, поздравляю! Ваш произвольный танец великолепен. Борьба была сложной и тяжёлой, к сожалению, конечно же, не без «объективного» мнения американских судей, которые ставили вас на пятое место. Но, несмотря на всё напряжение, сложности и трудности, вы молодцы, победители и настоящие чемпионы! Рада, что на пьедестале Олимпийских игр по фигурному катанию наши фигуристы», — написала Навка в своём «инстаграме».

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