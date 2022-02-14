Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Навка об оценках Синициной/Кацалапова: не обошлось без «объективного» мнения судей из США

Навка об оценках Синициной/Кацалапова: не обошлось без «объективного» мнения судей из США
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала завоевание Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым серебра на Олимпиаде в Пекине.

«Замечательное утро началось с хороших новостей! Наши невероятные Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали серебряными призёрами Олимпийских игр. Ребята, поздравляю! Ваш произвольный танец великолепен. Борьба была сложной и тяжёлой, к сожалению, конечно же, не без «объективного» мнения американских судей, которые ставили вас на пятое место. Но, несмотря на всё напряжение, сложности и трудности, вы молодцы, победители и настоящие чемпионы! Рада, что на пьедестале Олимпийских игр по фигурному катанию наши фигуристы», — написала Навка в своём «инстаграме».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.

Новость по теме
Полный текст решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022