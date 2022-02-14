Олимпийская чемпионка Ким Ю На высказалась о ситуации с Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 2010 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года по фигурному катанию, представительница Южной Кореи Ким Ю На отреагировала на решение о допуске 15-летней россиянки Камилы Валиевой к участию в личном турнире на Играх-2022, несмотря на ранее подтверждённый положительный допинг-тест. Сегодня, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд объявил об отклонении апелляций МОК, ВАДА и ISU.
«Спортсмены, которые нарушают антидопинговые правила, не могут участвовать в Олимпийских играх. Этот принцип должен соблюдаться без исключений. Усилия и мечты всех участниц одинаково ценны», — написала Ким Ю На в своём «инстаграме».
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- 14 февраля 2022
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