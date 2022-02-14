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«С лучшим фигуристом в истории». Марк Кондратюк показал фото с Юдзуру Ханю

«С лучшим фигуристом в истории». Марк Кондратюк показал фото с Юдзуру Ханю
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Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал фото с двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю с Игр-2022 в Пекине (Китай).

«С легендой спорта, двукратным олимпийским чемпионом и просто лучшим фигуристом за всю историю!» — написал Кондратюк.

Пост доступен в «инстаграме» Марка Кондратюка.

В прошедших личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине Ханю занял четвёртое место (283,21 балла), Кондратюк — 15-е (248,82). Золото завоевал американский фигурист Нэйтан Чен (332,60).

Марк Кондратюк ранее в составе сборной России выиграл командный турнир Олимпийских игр в Пекине.

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