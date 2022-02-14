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Юрист объяснила, законна ли отмена награждения при попадании на пьедестал Валиевой

Юрист объяснила, законна ли отмена награждения при попадании на пьедестал Валиевой
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Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Международного олимпийского комитета не проводить церемонию награждения в женском одиночном катании на ОИ-2022, если в тройку призёров попадёт россиянка Камила Валиева.

«Организатором Олимпиады выступает МОК. Поэтому награждение в его юрисдикции, комитет его назначает. Нарушения здесь нет. Результаты будут зачтены, за Валиевой сохранится и медаль в личном турнире, если она будет, и сохранится медаль в команднике. Здесь нет нарушения, хотя решение сомнительное, потому что де-юре у Валиевой тот же статус, что и у остальных спортсменок.

Я такое вижу впервые. Не установлена степень вины, но наказание всё-таки есть. Это очень странно, но ожидаемо. Решение, скорее всего, принято под давлением других олимпийских комитетов. Уверена, что те же американцы отказываются получать серебро, потому что есть шанс, что их медаль — это золото», — сказала юрист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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