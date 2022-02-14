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Анфиса Резцова: дочка отошла после преследования. В масс-старте поборется за медаль

Анфиса Резцова: дочка отошла после преследования. В масс-старте поборется за медаль
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о состоянии своей дочери, российской биатлонистки Кристины Резцовой. Она неудачно провела гонку преследования на Олимпийских играх в Пекине (Китай), хотя считалась одной из претенденток на медали. Россиянку подвела стрельба — она допустила семь промахов.

«Уже очень хочется, чтобы Кристина заработала медаль. После вчерашней гонки она уже отошла, вроде всё ничего. Она однозначно поборется за медаль в масс-старте, я в это верю», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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