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Владимир Драчёв назвал лидера в составе сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде

Владимир Драчёв назвал лидера в составе сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде
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Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится на Олимпиаде в Пекине завтра, 15 февраля. В заявку включены Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.

«Халили последние эстафеты бегал именно на первом этапе. Они с Серохвостовым примерно равны. Завтра однозначно будет борьба именно слабых звеньев. В каждой команде есть реальные лидеры и аутсайдеры. Нет равных команд, у тех же французов есть лидер, но остальные на Олимпиаде ничего не показали.

У нас лидером и до Олимпиады был, и сейчас остаётся Логинов. Он сделал нам смешанную эстафету, отыграл минуту, и наши сумели завоевать бронзовую медаль, хотя в это мало кто верил.

Многое завтра зависит от погодных условий. Будет непредсказуемо до последнего рубежа, если погода будет такая, как вчера. С нормальной погодой, без ветра, борьба будет интересной и с мастерством. В обратном случае – удача и везение», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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