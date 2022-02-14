Владимир Драчёв назвал лидера в составе сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал состав сборной России на мужскую эстафету, которая состоится на Олимпиаде в Пекине завтра, 15 февраля. В заявку включены Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов.



«Халили последние эстафеты бегал именно на первом этапе. Они с Серохвостовым примерно равны. Завтра однозначно будет борьба именно слабых звеньев. В каждой команде есть реальные лидеры и аутсайдеры. Нет равных команд, у тех же французов есть лидер, но остальные на Олимпиаде ничего не показали.



У нас лидером и до Олимпиады был, и сейчас остаётся Логинов. Он сделал нам смешанную эстафету, отыграл минуту, и наши сумели завоевать бронзовую медаль, хотя в это мало кто верил.



Многое завтра зависит от погодных условий. Будет непредсказуемо до последнего рубежа, если погода будет такая, как вчера. С нормальной погодой, без ветра, борьба будет интересной и с мастерством. В обратном случае – удача и везение», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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