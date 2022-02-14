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Ярошенко: почему не поставили Серохвостова в эстафету? Опять тренеры боятся за него?

Ярошенко: почему не поставили Серохвостова в эстафету? Опять тренеры боятся за него?
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Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко поделился мнением о составе мужской сборной России на эстафету на Олимпийских играх. За команду выступят Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнётся в 12:00 мск.

«У меня нет вопросов к выбору Цветкова, Логинова и Латыпова. У меня вопрос — почему в эстафету не поставили Серохвостова? Тренеры опять боятся за него? Может быть, думают, что он неуверенно стреляет. Этот шлейф тянется за ним с начала сезона. Мне хотелось бы видеть этого парня в составе.

Почему такое происходит? То ты ещё молод, то ещё что-то. Халили до этого не было, что изменилось? Видимо, тренерский штаб лучше знает. Бороться будут в любом случае. По результатам станет понятно, справедливый состав или нет», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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