Россия опустилась на седьмое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине

Сборная России опустилась на седьмое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Это произошло после завоевания китайской фристайлисткой Сюй Мэнтао золота в лыжной акробатике.
В активе сборной России 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. У Китая стало 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
В медальном зачёте лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей). Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
15:54
-
15:52
-
15:35
-
15:26
-
15:14
-
15:14
-
15:10
-
15:07
-
14:54
-
14:54
-
14:53
-
14:45
-
14:44
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
14:35
-
14:27
-
14:23
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
14:02
-
13:58
-
13:57
-
13:53
-
13:48
-
13:47
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:28