Кершоу: переживаю за Вяльбе. Надеюсь, у врачей под рукой дефибрилляторы

Канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением об эмоциональности главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Кершоу предположил, что Вяльбе бурно праздновала победу в эстафетной гонке среди женщин на Олимпиаде в Пекине.
«Ох, Елена Вяльбе ликует. Я даже переживаю за неё. Надеюсь, у врачей сборной России есть статины, всякие другие лекарства от сердца и дефибрилляторы под рукой — потому что Елену Вяльбе, руководителя российской команды, сейчас, должно быть, трясёт от переизбытка эмоций. Более 20 лет прошло с тех, как Россия в последний раз выигрывала женскую эстафету», — сказал Кершоу в подкасте Fasterkier.
Примечательно, что в дальнейшем эстафету выиграла и мужская сборная России. После этого Вяльбе эмоционально отпраздновала успех и станцевала.
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- 14 февраля 2022
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