Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 10-го дня, таблица
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Сегодня, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 4 комплекта наград. В медальном зачёте лидирует сборная Норвегии, в активе которой 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Второе место занимает Германия (8-5-2). На третьей позиции располагаются США (7-6-3).
Сборная России завоевала 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей и занимает восьмое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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